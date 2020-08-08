الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس

وطن: تظاهر مساء اليوم السبت، أكثر من 15 الف أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في شارع بلفور في القدس الغربيّة ضد سياساته الأخيرة، خاصة في ادارته لأزمة كورونا واسقاطاتها، ومطالبين بإقالته على ضوء تهم "الفساد وخيانة الأمانة" الموجهة ضدّه وضد كبار حكومته.

وتظاهر في وقت سابق اليوم المئات من المحتجّين أمام منزل نتنياهو الشخصي في مدينة قيسارية ضمن سلسلة من التظاهرات المستمرة منذ عدة أسابيع.

ورفع المتظاهرون خلال الاحتجاجات لافتات كتب عليها "فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا" و"نتنياهو ارحل"، كما عبروا عن احتجاجهم على "قانون الاعتماد"، وهو القانون الذي يسمح باتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بمكافحة كورونا دون الرجوع إلى البرلمان.