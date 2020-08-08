محكمة الاحتلال ترد التماسا لعائلة عليان بتجميد قرار هدم عقارها بالعيسوية

وطن: ردت محكمة الاحتلال العليا، الالتماس الذي تقدمت فيه عائة عليان بتجميد قرار هدم عقارها في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وذكر حارس الأقصى فادي عليان ان المحكمة رفضت الالتماس يوم الخميس الماضي، ومنحت بلدية الاحتلال مهلة لتنفيذ عملية الهدم حتى مستهل شهر أيلول المقبل.

وأوضح عليان ان العائلة تدفع مخالفة بناء فرضتها عليها بلدية الاحتلال بقيمة 180 الف شيكل منذ 18 شهرا، وتستمر حتى 60 شهرا.

وتعيش العائلة في العقار الذي تبلغ مساحته 335 مترا مربعا منذ 10 سنوات، ويضم طابقين ومكون من 4 شقق سكنية.

ويقطن الأب علي محمد عليان وزوجته واولاده بمنزل، واولاده فادي ومراد وأمجد في 3 منازل، وعددهم 20 فردا.

ووصف عليان هدم العقار بالقرار الجائر وصادر من بلدية عنصرية.