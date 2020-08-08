مسؤول لبناني: المقاومة سترد إذا ثبت تورط الاحتلال بانفجار مرفأ بيروت

وطن: أكد أمل أبو زيد مستشار الرئيس اللبناني، يوم السبت، أنه "إذا ثبت وجود اعتداء إسرائيلي وتورط الكيان المحتل في انفجار مرفأ بيروت، فإن المقاومة سترد عليه".

وقال أبو زيد، في لقاء صحفي، رداً على سؤال حول موقف دولة الاحتلال حيال انفجار مرفأ بيروت، بأنه "من الطبيعي أن تقوم إسرائيل بتوجيه الاتهامات لحزب الله، متهمة إياه بالتسبب غير المباشر في هذا الانفجار الهائل الذي حدث، كما غيرها من الدول التي تعتبر حزب الله مسؤولا بسبب العدائية السياسية من الأوضاع في المنطقة".

وفي شأن ردود أفعال الشعب اللبناني تجاه الأزمة التي حلت بالبلاد، أكد على "أن هول الفاجعة أظهر التضامن الوطني اللبناني الذي تجلّى بموجة التضامن الطبية والشعبية والرئاسية والحكومية، جراء هذا المصاب الجلل وقد برهن الشعب وقوفه صفاً واحداً في مواجهة المصيبة، انطلاقاً من الشعور الإنساني والوطني".

ورداً على سؤال حول أسباب الارتباك الإسرائيلي حيال الانفجار وقيام تل أبيب بنفي مسئوليتها في هذا الشأن فور حدوث الانفجار، شدد مستشار الرئيس اللبناني على "أن رد فعل إسرائيل على حادث التفجير، بين الحديث عن استهداف العنبر بصاروخ كما أشارت بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية، أو نفي الحكومة الإسرائيلية أي تورط بهذا الحادث، يعتبر مؤشراً على تخبط خوفا من ردات أعنف ستقوم بها المقاومة إذا ثبت وجود اعتداء إسرائيلي على لبنان".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة أسفر عن أكثر من 150 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طناً من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، حداداً لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.