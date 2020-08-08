"خسارة أكثر من 100 رأس من البقر".. شركة الجنيدي توضح طبيعة الاعتداء "الإجرامي" على إحدى مزارع الأبقار التابعة لها

رام الله-وطن: استنكرت شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية ممثلة بمجلس إدارتها والهيئة الإدارية فيها والشركات الشقيقة التابعة لها ومزارعها وفروعها وجميع العاملين فيها، في بيان لها، الاعتداء الاجرامي الذي تعرّضت له إحدى مزراع الأبقار التابعة للشركة وهي مزرعة الوفاق للإنتاج الحيواني والزراعي (م.خ.م)، ونجم عنه خسارة أكثر من 100 رأس من البقر، حيث أدى إلى نُفوق أكثر من 60 رأس بقري وإصابة 40 رأس بقري آخر، وتُقدر الخسارة المبدئية المباشرة حوالي مليون شيكل اسرائيلي حتى اعداد هذا البيان.

وأوضح البيان الصحفي الذي وصل وطن نسخة عنه، أن مزرعة الوفاق للإنتاج الحيواني والزراعي قد تعرّضت، فجر أمس الجمعة، لإطلاق كثيف من الرصاص من قبل ستة أشخاص مسلحين مجهولين واستمر إطلاق الرصاص لأكثر من 15 دقيقة، وكان الاطلاق موجّها نحو بركسات الأبقار، واستهدف بعدها مرافق العمال وباقي أنحاء المزرعة وأدى إلى إصابة الابقار، وفي الوقت الذي تم الهجوم فيه على المزرعة كان العاملون قد انتهوا من الحلب الليلي، وعندما حاولوا الخروج بعد سماع دوي الرصاص بالمزرعة وتدافع الأبقار والعجول تم تصويب الرصاص على غُرَفهم مما منعهم من محاولة الخروج واستكشاف الوضع، وبعدما انتهى اطلاق آلاف الرصاصات وإصابة 100 رأس بقري وإثارة الرعب والخوف في صفوف العاملين والجيران وقطيع الأبقار.

وأضاق البيان، أنه تم على الفور إبلاغ كل الجهات الفلسطينية الرسمية والأمنية بما جرى، وحضرت كل الأجهزة الأمنية الفلسطينية للموقع وبدء التحقيقات لمعرفة الجناة المرتكبين لهذه الجريمة البشعة، والتحقيقات جارية ومستمرة حتى لحظة إصدار هذا البيان ولم تصدر من جهة التحقيق الرسمية أي معلومات تُفيد من هم الجناة والمتسببين بهذه الجريمة النكراء، مع العلم بانه لا يوجد خلافات أو مشاكل تُذكر مع أيةِ جهة كانت.

وأكدّ البيان أنّ، هذا العمل الجبان والإجرامي يسعى إلى تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبالأخص تدمير قطاع الثروة الحيوانية والحليب والذي يُعتبر قطاع حيوي وأساسي في الاقتصاد الوطني الفلسطيني والذي يُشغل ويَعتاش منه عشرات الآلاف من الأُسر الفلسطينية، لذلك أي ضرر يتعرض له هذا القطاع سيؤدي إلى الاضرار بالإقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام وبمئات الآلاف من الأُسر الفلسطينية بشكل خاص.

مشيراً إلى أن شركة الوفاق للإنتاج الحيواني والزراعي شركة مساهمة خصوصية يَمتلكها شركاء من عدة عائلات فلسطينية (عائلة أبوسنينة وعائلة الجنيدي وعائلة أبوخلف)، وتُعتبر إحدى المزارع التابعة لشركة الجنيدي والواقعة في منطقة قلقس في جنوب محافظة الخليل، وتحتوي على 700 رأس من البقر، وتُورد حليبها الطازج يومياً لمصانع شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

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وفيما يلي صوة عن البيان: