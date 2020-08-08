حماس: افتتاح العام الدراسي قبل موعده بغزة المحاصرة رسالة تحدٍ وإصرار

وطن: اعتبرت حركة حماس افتتاح العام الدراسي الجديد قبل موعده المحدد "بظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة المحاصرة رسالة تحدٍ، وإصرار على مواصلة المسيرة التعليمية".

وقالت الحركة، "إن هذه الخطوة لها أهمية قصوى في إعلاء قيمة العلم والتعلم، وتربية وبناء الأجيال، والارتقاء بهم، وترسيخ حالة الوعي والمعرفة والثقافة في مجتمعنا الفلسطيني".

وقدمت "أجمل التهاني والتبريكات من الأسرة التربوية والتعليمية كافة، ومن جموع الطلبة وذويهم، والمدرسين والأكاديميين، والإداريين والموظفين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020 -2021 في محافظات قطاع غزة كافة".

كما وأشادت بـ"الجهود الكبيرة والاستثنائية" التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالي، وإدارة التعليم في "أونروا" بسبب جائحة كورونا، لحفظ صحة أبنائنا الطلبة والهيئة التدريسية وغيرهم، وضمان استمرار العملية التعليمية بنجاح.

ودعت الحركة جموع الطلبة إلى مزيد من الالتزام التعليمي، والجد والاجتهاد، وبذل قصارى جهدهم وصولًا إلى النجاح والتفوق والإبداع.

وقالت:" نُقدّر عاليًا دور الأسرة التربوية والتعليمية، المكون الأساسي في العملية التعليمية، الذين سطروا بجهودهم العظيمة أروع صفحات النور والمجد للأجيال وللوطن".