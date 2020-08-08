وزيرة الصحة: الزيارات والرحلات الى الداخل المحتل سببب رئيسي وخطير لتفشي "كورونا"

رام الله- وطن: جددت وزيرة الصحة د.مي الكيلة تحذيراتها من الرحلات والزيارات التي يقوم بها المواطنون الى الداخل المحتل معتبرة بانها سببب رئيسي وخطير لتفشي فايروس كورونا بشكل كبير.

وقالت وزيرة الصحة في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم السبت، ان المنحنى الوبائي شهد انخفاضا قبيل عيد الاضحى المبارك، ولكن مع الرحلات والزيارت الى الداخل المحتل فقد ارتفعت الاصابات وخاصة ان دولة الاحتلال فيها اكثر من 75 الف مصاب.

وحول الوضع الوبائي في القدس بينت وزيرة الصحة ان سلطات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الصحية الفلسطينية من القيام بعملها تزامنها مع رفضها اعطاء المواطنين الخدمات الصحية اللازمة لحمايتهم من فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بمستلزمات علاج فيروس كورونا قالت الكيلة ان الوزارة تحاول بناء مخزون استراتيجي لمواجهة تفشي الفايروس وان لدى الوزارة ما يكفيها من شهرين الى ثلاثة اشهر ويتم العمل على ايجاد اماكن اخرى للفحوصات والتحضير لمناطق الشمال والوسط .

وبالنسبة للإعلان الروسي عن جاهزية اللقاحات لفايروس كورونا خلال الاسبوع المقبل قالت وزيرة الصحة انها تواصلت مع سفير فلسطين في موسكو لاعداد لقاء مع وزير الصحة الروسي والبحث في حجز لقاحات وتعزيز التبادل بين الجانبين.