وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 160 ألفا

وطن: تجاوز إجمالي وفيات جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة 160 ألفا يوم الجمعة، في حين قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيتحرك بشكل أحادي لمنح مساعدات مالية للأمريكيين بعد توقف المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس‮.‬

وتأتي العلامة الفارقة التي تشمل عشرة آلاف وفاة في أنحاء الولايات الأمريكية خلال الأيام التسعة الماضية مع استمرار انقسام الأمريكيين والقادة السياسيين على عدة قضايا أبرزها إعادة فتح المدارس، واختبارات الكشف عن الفيروس، وإغلاق الأنشطة التجارية، ووضع الكمامات‮.‬

وقال ترامب إنه سيصدر أمرا تنفيذيا بتعليق ضرائب المرتبات حتى نهاية العام الجاري وتمديد المزايا الإضافية للحاصلين على إعانات البطالة إذا لم يتوصل البيت الأبيض لاتفاق بشأن حزمة الانقاذ مع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس‮.‬

وأظهر تحليل لـ"رويترز" ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في 20 ولاية أمريكية مع انتقال مركز التفشي من ولايات الجنوب، وأبرزها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، إلى الغرب الأوسط‮.‬