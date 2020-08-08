بدء العام الدراسي في غزة ضمن إجراءات وقائية

غزة- وطن: يعود اليوم السبت، عشرات الآلاف من الطلاب في قطاع غزة، إلى المدارس بعد أن وقفها بسبب انتشار فيروس كورونا نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

وسيفتتح العام الدراسي الجديد في مدارس الأونروا، والحكومة، ضمن إجراءات وقائية محددة اتخذت بسبب انتشار الفيروس بكثافة في المناطق المجاورة لقطاع غزة.

وأقدمت إدارة الأونروا، ووزارة التعليم بغزة، على تعقيم المدارس، كما تم الاتفاق على خفض ساعات دوام المدارس ليبدأ السابعة صباحًا وحتى الحادية عشر، بحيث ستقسم على 4 حصص دراسية، ويبدأ بمنهاج استدراكي لما فات الطلاب من الموسم الدراسي المنصرم بسبب الجائحة، في حين ستكون الاستراحة للطلاب داخل الصفوف نفسها بحضور مدرس.

وستوزع الأونروا، على الطلاب قرطاسية مدرسية، وذلك لمساعدة الطلاب في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بغزة.

وسيتم تعقيم مدارس الأونروا في حال كان هناك فترة مسائية، في حين لن يسمح حاليًا بفتح المقاصف المدرسية، على أن يتخذ قرار بشأنها لاحقًا.

فيما قررت وزارة التعليم توفير أدوات تعقيم مختلفة لاستخدامها بشكل دوري في المدارس، كما أنها ستنفذ خطة إرشادية ونفسية لتهيئة الطلاب للتعامل مع الموسم الجديد بعد هذا الانقطاع.