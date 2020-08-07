ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154

وطن: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 شخصا، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف جريح.

و أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، أن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، ارتفع إلى 154 شخصا، موضحا أن 120 شخصا من المصابين، البالغ عددهم 5 آلاف شخص، حالتهم حرجة.

وقال حسن، خلال استقبال وفد جزائري طبي وصل لبنان للمساهمة في عمليات الانقاذ، إن "20% من المصابين، احتاجوا إلى الاستشفاء"، مضيفا أن "عدد الحالات الحرجة 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وجاء الانفجار الهائل نتيجة 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات بعد مصادرتها من سفينة شحن روسية، وهو الأمر الذي أشغل غضب اللبنانيين ضد سلطات بلادهم.

وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصًا، بناء على قرار من المحكمة العسكرية في لبنان، والتي تجري تحقيقات في حادث انفجار مرفأ بيروت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الخميس.