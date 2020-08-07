الجنيدي لوطن: 6 مسلحين مجهولين هاجموا مزرعتنا في جنوب الخليل ما أدى الى نفوق 50 رأسا من البقر

الخليل - وطن: كشف مدير عام شركة الجنيدي مشهور أبو خلف، أن 6 مسلحين مجهولي الهوية هاجموا عند الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم الجمعة، مزرعة الجنيدي في قرية قلقس جنوب الخليل، ما أدى الى نفوق 50 رأسا من البقر.

وأوضح في مقابلة هاتفية مع وطن، أن أجهزة الأمن الفلسطينية توجهت على الفور الى المزرعة التي تحوي قرابة 700 رأس من البقر، وبدأت بالتحقيقات لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة.

وتابع: أنا حاليا موجود في مقر جهاز مباحث الخليل لمتابعة آخر التحقيقات لحظة بلحظة، مردفا: لا أتهم أي جهة معينة لأن شركة الجنيدي على علاقة جيدة مع الجميع.

وتأسست شركة الجنيـدي لمنتجات الألبـان والمـواد الغذائية عام 1982م في مدينة الخليل، وتحتوي سلة مبيعاتها على عدد كبير من المنتوجات الغذائية سواء الألبان بأشكالها وأنواعها أو السلطات الطازجة المختلفة أو الأغذية الخفيفة أو مجموعة الألبان والعصائر طويلة الأمد والتي تعتبر من أهم الصناعات الوطنية الفلسطينية.

وحصلت الجنيدي على العديد من شهادات الجودة العالمية والمحلية وأهمها شهادة الجودة الفلسطينية، وشهادة الجودة العالمية الأيزو 9001:2015 من شركة لويدز ريجستر العالمية البريطانية.