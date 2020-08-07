حماس: قصف الاحتلال لغزة استمرار للعدوان على شعبنا

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، إن قصف الاحتلال على قطاع غزة ،"استمرار للعدوان على كل مكونات شعبنا في الضفة والقدس".

وأضاف حازم قاسم المتحدث باسم الحركة، في بيان، " هذا القصف على قطاع غزة، استمرار للعدوان المتواصل المتمثل بالحصار المفروض على القطاع منذ اكثر من 14 عامًا".

ولفت إلى أن " قادة الاحتلال يتوهمون بأن بامكانهم تصدير أزماتهم الداخلية عبر مهاجمة غزة، فالمقاومة ستكون قادرة في كل مرة على بعثرة أوراق الاحتلال وارباك حساباته".

ومساء الخميس، ذكرت مصادر محلية في قطاع غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة.

وقال المصادر، إن طائرات الاستطلاع "الاسرائيلية"، استهدفت موقع فلسطين شمال قطاع غزه بصاروخين، فيما لم يبلغ عن وقوع أضرار بشرية.

على الصعيد ذاته، أضاف مراسل القناة 13 العبرية الموغ بكير أن جيش الاحتلال قصف غزة ردًا على اطلاق البالونات الحارقة.