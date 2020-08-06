جيش الاحتلال يقرر استمرار حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة

وطن: قرر رئيس الأركان الاسرائيلية أفيف كوخافي مساء الخميس إبقاء حالة الجاهزية العملياتية على الجبهة الشمالية على حالها، وذلك في ختام جلسة لتقييم الوضع .

وعزز جيش الاحتلال قيادته الشمالية العسكرية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان بمنظومات نيران متطورة، كما ونشر القبة الحديدية وذلك خشية من رد حزب الله على اغتيال احد قادته في سوريا.

في غضون ذلك قال المحلل العسكري لموقع واللا العبري أمير بحوبوط ان حزب الله لايزال يخطط لتنفيذ عملية نوعية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.