جيش الاحتلال يقرر استمرار حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة
06.08.2020 08:22 PM
وطن: قرر رئيس الأركان الاسرائيلية أفيف كوخافي مساء الخميس إبقاء حالة الجاهزية العملياتية على الجبهة الشمالية على حالها، وذلك في ختام جلسة لتقييم الوضع .
وعزز جيش الاحتلال قيادته الشمالية العسكرية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان بمنظومات نيران متطورة، كما ونشر القبة الحديدية وذلك خشية من رد حزب الله على اغتيال احد قادته في سوريا.
في غضون ذلك قال المحلل العسكري لموقع واللا العبري أمير بحوبوط ان حزب الله لايزال يخطط لتنفيذ عملية نوعية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.