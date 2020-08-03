الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في ريف دمشق

وطن: أكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء الاثنين، أن المضادات الجوية تصدت لعدوان صهيوني جديد في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

من جهتها، قالت مصادر محلية في القنيطرة، بأن "العدوان استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بـ 4 قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل".

وأشار مصدر عسكري سوري، إلى أنه "في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم، قامت حوامات العدو بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة، واقتصرت الخسائر على الماديات".

في حين قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "شنت طائرات ومروحيات حربية غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا"، زاعماً أن العدوان جاء رداً على "عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان".