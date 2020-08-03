جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

وطن: اعتقل جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من قرية عرانة ومخيم جنين على حاجزين عسكريين منفصلين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتصم حسني أبو حنانة من قرية عرانة شرق جنين أثناء مروره على حاجز عسكري على الشارع الإلتفافي وصادرت مركبته الخاصة وجرى نقلها الى معسكر الجلمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم جنين الشابين أحمد أبو صلاح، ومحمد أبو زكي أثناء عبورهما حاجزا عسكريا بالقرب من مدخل مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.