تقرر "المراقب العام" في دولة الاحتلال يكشف عيوباً في حماية المواقع الحساسة من الصواريخ

وطن: نشر ما يسمّى بـ"المراقب العام" في دولة الاحتلال، اليوم الاثنين، تقريره السنوي الذي يكتشف سلسلة من العيوم والتقصيران تتعلق بديوان رئيس الوزراء وزارة الجيش ومصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني وعددا آخر من المؤسسات العامة.

عيوب خطيرة في الجبهة الداخلية

كشف التقرير الجديد عن عيوب خطيرة في قدرة "إسرائيل" على الدفاع عن الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ وغيرها من التهديدات الجوية.

وحسب التقرير، لا تتوفر ملاجئ صالحة قرب المنازل لأكثر من مليونين ونصف مليون من المستوطنين، بينهم أكثر من مئتي ألف في منطقة الحدود الشمالية.

وفيما يتعلق بالتأمين الوطني كتشف التقرير أن المنظومات المحوسبة في المؤسسة قديمة وبعضها لم يتم تحديثه منذ 30 عاماً.

تقصيرات في سلطة المعابر

وفي يخص سلطة المعابر التابعة للاحتلال، أفاد التقرير أن سلطة المعابر لم تجمع المعلومات عن المسافرين الأجانب كما تعمل دول أخرى، وليس لديها المعلومات الكافية، مما يعرقل إجراء مراقبة لدخول عناصر غير مرغوب فيها لأسباب امنية او جنائية ومهاجرين غير قانونيبن.

ويوصي التقرير بجمع المعلومات عن الأجانب قبل وصولهم.