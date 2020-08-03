أمريكا تتسلم اليوم بطاريتين من "القبة الحديدية" اشترتهما من دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة امن الاحتلال، اليوم الإثنين، أن طائرة شحن من طراز "أنتونوف" ستحط في مطار اللد (بن غوريون)، هذه الليلة، لتسليمها بطاريتين من القبة الحديدية التي اشترتها الولايات المتحدة من "إسرائيل".

وقالت الوزارة في بيان لها "إن طائرة من نوع أنتونوف ستهبط مساء اليوم الاثنين في مطار بن غوريون لتحميل بطاريتين من القبة الحديدية الإسرائيلية لنقلها إلى الولايات المتحدة بعد أن تم شراؤها".

وأضاف البيان: "الطائرة أنتونوف تحمل على متنها شاحنات أمريكية من طراز أوشكوش لنقل أنظمة القبة الحديدية الإسرائيلية إلى القوات الدفاعية الأمريكية".

ووقعت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة أمن الاحتلال اتفاقية في آب/أغسطس 2019 لبيع بطاريتين من القبة الحديدية للجيش الأمريكي. وقالت وزارة الأمن في دولة الاحتلال، في بيانها أن نظام القبة الحديدية الذي طورته سيستخدم لحماية القوات الأمريكية من مجموعة واسعة من التهديدات الباليستية والجوية.

يذكر أنه في شباط/فبراير 2018، طلب الجيش الأمريكي من الكونجرس ميزانية قدرها 373 مليون دولار لشراء البطاريات من شركة "رفائيل" الإسرائيلية.