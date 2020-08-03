إصابة شابة من فرخة في سلفيت بفيروس كورونا

وطن: أعلن محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل اغلاق بلدة فرخة لمدة 48 ساعة، بعد تسجيل اصابة شابة في البلدة بفيروس كورونا.

وقال المحافظ إنه تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لشابة من قرية فرخه/ سلفيت وهي تعمل في محل ملابس للسيدات وسط رام الله ولا يعرف مصدر الاصابة لحتى الان.

وأضاف أن الشابة شعرت بالاعراض وتوجهت للطب الوقائي في سلفيت والذي اجرى الفحص وللاسف تبين انها مصابة".

وأكد أنه تبين انها خالطت اعدادا كبيرة من اقاربها خلال الفترة الماضية، وعليه يتم اغلاق قريه فرخة لمدة 48 ساعه كي يتسنى للطب الوقائي حصر المخالطين وفحصهم.