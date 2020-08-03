خالد بطراوي يكتب لوطن: هلوسات.. المأزومون

المأزومون في عالمنا العربي كثيرون، من أصحاب التوجهات ليس فقط اليمينية بل واليسارية، وفي الدائرة أقصى اليمين هو أقصى اليسار، بل فإن أقصى اليمين هو يسار اليسار، وأقصى اليسار هو يمين اليمين، والوسطية خير منهج حياتي وكما يقول المثل " خير الأمور الوسط".

المأزومون من اليمين المتطرف هم أصحاب الفكر الظلامي الذين "يمتطون" الدين لتحقيق مصالحهم ليس فقط الإقتصادية بل والسياسية والإجتماعية والثقافية بغية بسط سيطرتهم على العباد مستغلين وازعهم الديني وموروثهم الثقافي والإجتماعي.

المأزومون من اليسار يتظاهرون بأنهم تقدميو النظرة والرؤيا وحضاريو الأفكار، وهم في دواخلهم وفي منازلهم وفي تصرفاتهم الداخلية بعيدون كل البعد عن سلوكهم الخارجي أمام الناس وتصريحاتهم الرنانة، وهم بذلك ظلاميون بل بسواد أشد حلكة من حلكة المأزومين من اليمين.

اليساريون المأزومون ... متقوقعون في الصالونات، صالونات النخب السياسية والثقافية والإقتصادية وشبكات التواصل الإجتماعي. ينتقدون أصحاب الفكر اليميني ويصفونهم بالظلامية وهم أول من يلجأ إليهم عند أزماتهم وأول من يمارس تماما تطرفا زائدا عما يذهب إليه يمينيو التفكير.

اليمينيون المأزومون لهم منابر المساجد والفضائيات ويلقون كل الدعم والتأييد من الأنظمة في بلادنا العربية لإلتقاء مصالحهم في زيادة نهب الشعب ومقدرات البلد، فنجد مفتي هذا النظام العربي أو ذاك يحلل ما حرّم الله ويؤلهون – والعياذ بالله - قادة الأنظمة ويأمرون الرعية " بالطاعة العمياء لأولي الأمر" ويمدحون " الظل العالي".

اليساريون المأزومون أيضا تحت جناح الأنظمة العربية، بل تحت "إبطهم" يرطبون أنفسهم برائحة عرقهم، وتستعين بهم هذه الأنظمة عند الحاجة "لتنفيس الشعوب" في الأزمات، وفي المحافل الأكاديمية وأمام العالم الغربي حيث يتقنون تحدث اللغات وإستخدام لغة " العصر" والتطبيق الأعمى للنماذج الغربية، ويرددون المصطلحات الرنانة المعرّبة كالعصف الذهني وورش العمل والجندر والحكم الرشيد والشفافية وغيرها من المصطلحات التي أغلبهم لا يفهمونها من ناحية ولا يطبقونها من ناحية أخرى، إذ كيف يطبقون ما لا يفهمون؟

ظلامي يميني يقف على المنبر "يؤله" والعياذ بالله راع البلاد، ظلامي يساري يهاجم على صفحته بطريقة بعيدة عن "حرية الرأي والرأي الآخر" زميلا له وعائلته بل يلتقط لهم الصور تحت مسمى " حرية التعبير عن الرأي". جماعة تسحج لظلامي المنبر وأخرى تسحج لظلامي "حرية الرأي وإلتقاط الصور". تزداد الخلافات ما بيننا على " لا شىء" وعلى " الواضح الجلي الذي نحوله الى مبهم وغامض على نمط المسلسلات البوليسية وهيتش كوك" وكما يقول إين صفي صاحب الرؤيا التطبيقية المتنورة وليد الهودلي " ... هناك من الكلام ما هو حق او خير ولكن مآله باطل او يراد منه باطل والنتيجة تضخم في تصدير الازمات وزيادة التطرف في ردود الافعال ، وهناك حروب فكرية وزوابع في فنجان لا جدوى منها الا توسيع الهوة بين الفرقاء، كم مثلا كانت الهوة بين القوميين والاسلاميين وعندما عقد مؤتمر يجمع بين الفريقين اكتشفا ان هناك ازمات مفتعلة واختلافات وهمية معششة في العقول سرعان ما ذابت عندما حصل اللقاء والحوار الهادىء .. واللي ع راسه بطحة بيحسس عليها ..".

حدثني بفكرك .. أقل لك من أنت وما هو الموروث الي تحمله في دواخلك، وما هي المنظومة التي شكلتك وتشكلك، كيف بالله عليك أيها المأزوم ( اليميني أو اليساري سيان) ستساهم في زرع مفاهيم إنسانية لدى الأجيال القادمة وأنت تناقش القشور وتلتفت للجسد ولا تلتفت للقلب والوجدان والفكر؟ لقد إختصرت عايك ماجدة الرومي الأمور بسؤال جسدته في أغنية فقالت " لماذا تهتم بجسمي ولماذا لا تدرك عقلي". كيف تأتيك الجرأة أيها المأزوم أن تقف أمام طلبة، أمام أبناء الجيل الجديد لتقدم مداخلة وأنت تسترق النظر وتلتقط الصور وتعمم رؤيا في مكمنها التفرقة والتشتيت؟

هي ذي الحقيقة الصادمة، لا نلجأ الى الحوار الهادىء الذي ذكره رفيقي وليد الهودلي، نحن من أقصى اليمين، الى أقصى اليسار نتراجع الى الخلف، نحن نزداد ظلاما ونبتعد أكثر فأكثر عن الفكر التنويري، وبأيدينا وبكل حب وحلاة كما يقولون، نحن نتجه الى التقليد الأعمى للغرب، والى تبعيتنا له بكلا الإتجاهين اليميني واليساري، نحن ننتظر أن "يهبط" علينا " ترياق كورونا" بالبراشوت من علماء الغرب. علماؤنا ما زالوا حتى هذه الأيام يتجادلون بأي قدم يجب أن ندخل الى الوحدة الصحية وبأيها نخرج. نحن نتغنى بعلماء الفكر من أبناء جلدتنا الذين يعملون في دول الغرب ويحققون لهذه الدول النجاحات العلمية ولا نرعاهم في بلادنا، نحن نفرعن هذا الأكاديمي أو ذاك في مؤسساتنا التعليمية ولا نناقشه طمعا في الحصول على العلامة والنجاح، فيظن نفسه هو الآخر " شيخ طريقة".

ثقافة التنوير التي تحدث عنها الأستاذ سعيد مضيه في دراسته " روّاد التنوير في فلسطين" منعدمة ليس فقط لدينا بل في عالمنا العربي، وكل محاولات إستنهاضها منذ ما قبل إستقلال دولنا العربية الى الان جرى إجهاضها ووأدها في مهدها ... ببساطة لتزداد التبعية والإلحاق، ونحن الذين يشدد الغرب في التاريخ دوما بأن أصل الحضارات إنطلق من بلادنا كما كتب الأستاذ مضية بالقول " ولدت ثقافة التنوير الحديثة في حضن المقاومة، وداخلها تعمدت وصلب عودها، لكننا بعد ميلادها ولشديد الأسف قمنا بدفنها لحظة ميلادها.

دعوا الخلق للخالق، لا تتدخلوا في تفاصيل حياته اليومية، في مأكله وملبسه ومشربه، ولا تشككوا بالمنظومة التي يؤمن بها ولا بعلاقته بخالقه، فليس أيا منكم في قلبه، ولا تتفننوا في توصيف هذا التصرف أو ذاك تحت مسمى " حرية التعبير عن الرأي"، لا تكفرواإ ولا تجعلوا آخرا كما لو أنه " خليفة الله على الأرض"، لا تقدّسوا شخصا ولا تصغّروا أو تحطوا من مكانة آخر. لا تتدخلوا أيضا في جسده، تفكروا كثيرا في الآيات الكريمة من سورة الإنفطار التي تقول " يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ"، فليس أي منا له علاقة لا من قريب أو بعيد بالصورة التي شكل بها الخالق الإنسان سواء في تركيبته الجسدية أو في دواخله وروحه، فدعوا الخلق للخالق بالله عليكم وخاصة أنتم يا من يصفونكم بـ " علماء القوم"، لا تتمختر أيها المحاضر الجامعي في قاعة المحاضرات لتصدر أزمتك في داخلك الى طلبتك وطالباتك، وكذلك أنت أيها المعتلي منبر المسجد.

الحياة تسير بكم وبدونكم، بوجهة نظركم أو بدونها، ومن لديه كلمة طيبة .. كلمة خير .. فليقلها ... أو يصمت. ليس ذلك " كتما للصوت " أو " حجرا لحرية الرأي" بل إدراكا بمكانة الإنسان منا في هذه الدنيا ودوره ... دور الفرد في التاريخ. وقد يعتبر البعض أن ذلك يشكل حجرا وتقييدا لحرية الرأي، فإن كنتم ترون الأمور بهذه الزاوية الضيقة، فليكن، طالما سيتحقق بذلك صونا لحرية الأخرين تلك الحرية التي لم تتعدى أو تعتدي على حريات غيرها، ولنتذكر دوما المقولة التي تقول " تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين".

دققوا في عمق كلمات نيقولاي أستروفسكي في روايته " كيف سقينا القولاذ " ذلك الرائع الذي عاش ما بين الأعوام 1904 و 1936 وكان معتل الصحة لكنه كتب مخاطبا إنسانية الإنسان بالقول " الحياة هي أعزّ ما يملك الإنسان لإنها توهب له مرة واحدة ، فيجب أن يعيشها عيشة لا يشعر معها بندم معذب ومقلق على مر السنين التي عاشها ويعيشها وحتى لا يلسعه العار والندم على ماضٍ رذل، ويكن بمقدوره أن يقول عندما يحضره الموت : كانت كل حياتي ، كل قواي موهوبة لأروع شيء في العالم وهو النضال في سبيل تحرير الإنسانية" .

قال سيدنا عيسى عليه السلام ".... الدنيا ثلاثة أيام .. يوم أمس قد مضى ما بيدك منه شيء . ويوم غد لا تدرى أتدركه أم لا، ويوم أنت فيه فاغتنمه ...والدنيا ثلاث ساعات ساعة مضت . وساعة لا تدرى أتدركها أم لا . وساعة أنت فيها فاغتنمها ، فلست تملك بالحقيقة إلا ساعة واحدة . إذ الموت من ساعة إلى ساعة . الدنيا ثلاثة أنفاس ، نفس مضى عملت فيه ما عملت، ونفس لا تدرى أتدركها أم لا، ونفس أنت فيه .. فلست تملك إلا نفسا واحدة لا يوم ولا ساعة... فبادر فى هذا النفس الواحد إلى الطاعة قبل أن تفوت وإلى التوبة قبل أن تموت... فلعلك فى النفس الثانى تموت، وأفضل ألأعمال حفظ ألأوقات عند ألأنفاس فإن من ضيع وقته ضيع عمره" .

نعم أيها الأفاضل ، من نحتاج إليه هو تنمية وعينا بإنسانية الإنسان وتحرير الإنسانية جمعاء، ففي الطائرة أيها ألاحبة، يجلس اليساري الى جانب اليميني، وأكاديمي الجامعة الى جانب أكاديمي الحياة، والمسلم الى جانب من يقدس البقرة، والمتزمت الى جانب التحرري، يأكلون ويشربون معا ويتحدثون بل يضحكون ويقهقهون معا، ولا ينقضّ أيا منهم ممسكا " بخناق" الأخر، وكل همهم .... أن تهبط الطائرة بسلام، وعندما تطأ أقدامهم الأرض ..... يتناحرون. تلك هي قمة الأنانية ..... يا روح ما بعدك روح. وكما يقول الشاعر الراحل مظفر النواب " تتحرك دكة غسل الموتى ... أما أنتم (نحن) فلا تهتز لكم ( لنا) قصبة".

لا تصدروا أزماتكم في دواخلكم الى غيركم، الحياة – كما قلت - تسير بدونكم وليتكم تسهموا فيها إيجابا، فخير لكم أن تشعلوا عود ثقاب من أن تلعنوا دوما لون العتمة، وكما يقول الأستاذ سعيد مضية " التغيير الاجتماعي عملية معقدة، موضوعها الأساس هو الانسان".