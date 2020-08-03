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10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة جنين

03.08.2020 07:12 AM
10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة جنين

 

وطن: أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، فجر اليوم الأثنين، إغلاق المساجد في بلدة سيلة الظهر لمدة 3 أيام ابتداء من صباح الاثنين.

وقال الرجوب في بيان صحفي، إنه وبعد تسجيل 10 إصابات جديدة  بفيروس كورونا في محافظة جنين خلال الساعات الـ24 الماضية، منها  7 إصابات سجلت في سيلة الظهر، وإصابتان في الفندقومية، وإصابة  واحدة في طورة، وبناء على مستجدات الحالة الوبائية، فقد تقرر إغلاق المساجد في بلدة سيلة الظهر لمدة 3 أيام ابتداء من صباح الاثنين، وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة، كما ستقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع البلدية وفعاليات البلدة بمتابعة تطبيق الإجراءات الحكومية ومنع إقامة الحفلات والاعراس والتجمعات.

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