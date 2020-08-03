الاحتلال يزعم استهداف مجموعة مسلحة على الحدود مع الجولان المحتل

وطن: زعم الناطق بلسان جيش الاحتلال الليلة عن استهدافه لخلية مسلحة على الحدود مع الجولان السوري المحتل، لدى محاولتها وضع عبوة.

وذكر الناطق العسكري أن خلية مكونة من 4 عناصر حاولت وضع عبوة على مقربة من السياج الحدودي مع الجولان، قبل استهدافها عبر كمين عسكري في المكان وطائرات بدون طيار.

وادعى الناطق أنه جرى إيقاع إصابات في صفوف الخلية، لافتا إلى رفع حالة التأهب في صفوف قواته استعداداً لأي طارئ.

وكان الاحتلال زعم الأسبوع الماضي استهداف خلية لحزب الله جنوب لبنان، وأوقع اصابات في صفوف المقاومين، لكن الحزب نفى أي عملية من قبله، وأكد أن ادعاء الاحتلال عار عن الصحة، وأن الاحتلال هو من قام بالقصف من طرف واحد.