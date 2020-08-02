مصر.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انقلاب حافلة صغيرة بترعة المريوطية

وطن: لقي 8 ثمانية مواطنين مصريين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "حافلة صغيرة" في ترعة المريوطية بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص أجرة في ترعة المريوطية بطريق "نكلا - المنصورية".

وبدوره دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري مدعومين بالمعدات اللازمة، كما انتقلت قوة أمنية وتوصلت تحريات مباحث شمال أكتوبر، إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أجرة قادمة من مدينة الشيخ زايد في طريقها إلى محافظة المنوفية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها بالترعة.

وتمكنت الضفادع البشرية من انتشال 8 أشخاص، جري نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، لكن توفي أحدهم قبل وصوله إلى المستشفى، كما تمكنت القوات من انتشال 7 جثث حتى الآن، ورفع السيارة من مجرى الترعة.

المصدر: RT