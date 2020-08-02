جييش الاحتلال: إطلاق صاروخ من غزة وتفعيل "القبة الحديدية"

وطن: ادعى جيش الاحتلال، مساء اليوم، الأحد، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة المحاصر، وقال إنه اعترضها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

جاء ذلك في أعقاب دوي صافرات الإنذار، في المنطقة المحيطة بقطاع غزة المحاصر، وأنباء عن سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت وفي بعض المستوطنات في منطقة غلاف غزة". وأضاف أن "التفاصيل قيد الفحص".

ولاحقًا، ادعى الاحتلال في بيان منفصل، أن "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") أن الإطلاق لم يسفر عن إصابات لكنه تسبب بالأضرار لبعض الممتلكات، من بينها مركبة خاصة في مستوطنة سديروت أصيبت بشظايا القذيفة.

(عرب 48)