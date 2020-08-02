دولة الاحتلال | 7 وفيات جديدة بكورونا

وطن: توفي 7 أشخاص وشُخصت 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف ليل السبت - الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، مساء اليوم، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 536، بينما يرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 26386، من مجل الإصابات التي بلغت 72584.

ووصل عدد المتعافين الكلي إلى 45662 بعد تماثل 45 حالة للشفاء، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإصابات الخطرة إلى 342، منهم 98 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، مع تسجيل 4 حالات إضافية منذ منتصف الليلة الماضية.

ويرقد في المشافي 772 مريضًا بكورونا، بينهم 141 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 25,614 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

(عرب 48)