خطر كورونا يزداد في الشتاء.. هل وزارة الصحة جاهزة لذلك؟

كتب: المحامي أمجد الشلة

وزارة الصحة و مع كل الاحترام تحدثت و أفتت في كلشيء إلاّ في الطب وفي الصحة المتخصصة بمعنى الطب بصورته المهنية ، لقد شاهدنا ايطاليا وما حدث بها ، وبالرغم من فاجعة ما حصل بايطاليا الا أنّ الأطباء الايطاليين كان لهم الكلمة والقول الفصل، وهم وحدهم كانوا أصحاب تقدير الموقف، وتم ترك اتخاذ الإجراءات الميدانية للحكومات، في الصين عندما نجحوا في القضاء ولو نسبيا على فايروس كورونا اول ما قاموا به هو تكريم الاطباء والممرضين لانهم كانوا أصحاب الفضل و الجهود الجبارّة و قدّموا التضحيات الكبيرة في سبيل مساعدة مواطنيهم في تجاوز هذه المحنة من هذا الوباء.

منذ بدء انتشار وباء كورونا قامت الحكومة باتخاذ العديد من الاجراءات لمواجهة تفشي هذا الوباء، لكن الملفت في الموضوع والذي دفعني لكتابة هذا المقال هو دور وزارة الصحة، فأعتقد أن وزارة الصحة الفلسطينية يجب أن تأخذ المركز الأول او جائزة الاوسكار او ما لا اعرفه من الجوائز العالمية حول عدد المؤتمرات الصحفية التي نظمتها ولا تزال تنظمها وكأن دورها الحديث فقط عن عدد الاصابات وعدد الوفيات والتي يشكك البعض اصلا بصحتها اي عدد الوفيات و الرد و الاجابة على اسئلة الصحافيين علما اننا لم نسمع الوزارات الصحية في دول العالم عن قيامها بمثل هذا الدور النجومي السينمائي بل إن الوزارات الصحية التي تحترم نفسها تقوم بمتابعة ومراقبة المستشفيات ومراكز الحجر ومراكز الاسعاف واعداد اجهزة التنفس ونوعية بعض الادوية و الاهتمام بكبار السن والعجزة وبذات الوقت الاهتمام بالمصابين بالامراض المزمنة وتقوم بتوفير كل كل يلزمهم لان حياتهم هي الاكثر عرضة للاصابة، مما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.

لم نسمع مثلا ان وزارة الصحة خرجت علينا و اعلنت عن توفير مراكز حجر صحية في كل محافظة من محافظات الوطن ، ولم نسمع انها اصدرت احصائيات رقمية بعدد المرضى المصابين بأمراض أخرى مثلا او الذين بحاجة الى غسيل الكلى، او مرضى القلب او مرضى السرطان او السكري او غيره الكثير طبعا من الامراض شافاهم الله جميعا و عافاهم.

صحيح ان وزارة الصحة و من خلفها او من امامها الحكومة تحدثوا عن اجراءات الوقاية التي اصبح الطفل الصغير يعرفها و يحفظها عن ظهر قلب ومع عدم التقليل على اهمية اجراءات التباعد و الوقاية كاملة الا انه لم يعد من المقبول ان يقتصر عمل وزارة الصحة على تكرار هذه الاجراءات و ان تبقى وسائل الاعلام الرسمية و غير الرسمية بهذا الدور، حيث لم نسمع او نشاهد مؤتمرا صحيا طبيا حقيقيا يشرح فيه ماذا يفعل هذا الفايروس بالمرضى؟!

لم نسمع او نشاهد طبيب قلب يتحدث !

أو طبيب امراض صدرية !

أو طبيب متخصص بامراض الكلى و السكري و الضغط و السرطان!

كل ما يتم هو مؤتمرات اعلامية صحافية لا تخرج عن اطار العمل الصحافي و الاعلامي يستطيع اي اعلامي او صحافي ان يتحدث بها و ان يخرج على الناس و ينشر الارشادات و النصائح و الاحصائيات الرقمية و غير ذلك من الامور الروتينية المعتادة.

عندما تتحدث الشعوب عن وباء فإن اولى الخطوات لمواجهة هذا الوباء تكون من خلال تمكين و تمتين الجبهة الداخلية بمعنى عندما تتحدث الدول عن حرب فإن اول ما تقوم به هو الاعداد و الاستعداد الذي تملكه قواتها المسلحة و اجهزتها الامنية و عندما نتحدث عن مونديال كأس العالم لكرة القدم فإن الدولة تبدأ بالبحث عن افضل اللاعبين و المدربين و الفرق الفنية للاستعداد لخوض فريقها لمباريات المونديال .

اذا هل أعدت وزارة الصحة العدة و الاستعدادات اللازمة حقيقة لمواجهة وباء كورونا ؟؟؟ خاصة اننا مقبلين على فصل الشتاء و كما يعلم الجميع فإن فصل الشتاء فيه ما فيه من الامراض الموسمية و كفانا الانفلونزا الموسمية فهل ستختلط مع الكورونا ؟؟؟ اذا وصل الجميع الى قناعة بفكرة التعايش مع المرض حتى يُحدث الله من عنده أمراً ، اذا نحن على مشارف و اعتاب وضع وزارة الصحة على المحك ، و تحت المجهر ، لانه من غير المقبول بأن نبقى نلقي اللوم على المجتمع ككل والوزارة الصحية بريئة و تخرج علينا غدا لتقول هذه امكانياتنا و هذه مقدرتنا ، لا من غير المقبول ان نسمع مثل هذه المسوّغات و المبررات بعد 25 عاما على إنشاء السلطة الوطنية و انشاء وزارة الصحة في فلسطين؟!

رسالتي و بإيجاز شديد الى وزارة الصحة.. فلتتفضل لتعلن لنا عن عدد غرف العناية المكثفة في مستشفيات الوطن ؟ و طبيعة تجهيزاتها ؟ و اعداد اجهزة التنفس الصناعية ؟ و نوعية الادوية التي تساعد في مواجهة هذا المرض ؟ وان تكشف لنا ايضا عن طبيعة التعاون مع وزارات الصحة العالمية ومع منظمة الصحة العالمية ؟

لتتفضل لتعلن عن اعداد الطواقم الطبية من اطباء و ممرضين و مسعفين، ولتخرج علينا لتقول لنا كم عدد سيارات الاسعاف لدينا و لتتحدث لنا عن غرف الطوارىء و مدى جهوزيتها و استعداداتها.

مسؤلية العلاج و الطب هي مسؤولية وزارة الصحة بالدرجة الاولى ومسؤولية الحكومة تمكين وتمتين وزارة الصحة و توفير كل ما يلزم لها من جهوزية.

كفانا مهاترات بصراحة، فلم يعد من المقبول لكم ان تلعبوا دور الوسيط بين الله و الناس ، او لعب دور نشطاء سوشيال ميديا ، ومواقع تواصل اجتماعي، بل نريد الثقة ، الثقة بأن هناك منظومة صحية تلبي الاحتياجات الطبية و الصحية .

نريد وزارة صحة مهنية طبية و ليست ادارية و اعلامية. يا سادتي نريد اطباء أقوياء يعالجون و يعرفون طبيعة عملهم المهني، ونريد غرف طوارىء، ونريد مراكز حجر، ونريد غرف عناية مكثفة، ونريد اجهزة تنفس صناعية، ونريد ادوية نريد كوادر طبية متخصصة، ونريد ممرضين، ونريد مسعفين، ونريد سيارات اسعاف، ونريد مستشفيات ذات جهوزية ففصل الشتاء على الابواب لن يرحم التاريخ وزارتكم او حكومتكم و لن يقبل الشعب بالقول اجراءات التباعد و الوقاية.

لتخرج علينا وزارة الصحة بمؤتمر صحفي عام شامل يشرح بوضوح ما مدى جهوزية قطاعنا الصحي حتى نحاول تفادي ما يمكن تفاديه و ان نستطيع اللحاق بما يمكن اللحاق به من استعدادات طبية.