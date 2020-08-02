مطار الملكة علياء: عودة الطيران الخارجي من وإلى الدول الخضراء الأربعاء المقبل

وطن: أعلن مطار الملكة علياء الدولي، عن إعادة فتح المطار وعودة الطيران الخارجي من وإلى الدول الخضراء ابتداءً من 5 آب 2020.

ونشر الحساب الرسمي للمطار عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رابط التسجيل لزيارة الأردن سواء كان للسياحة العلاجية أو عودة الأردنيين المغتربين أو بغرض السياحة.

وكان الأردن أعلن استئناف حركة الطيران الدولي في 5 آب/أغسطس المقبل، لكنه حدد 22 دولة على قائمة الدول الخضراء التي لن يخضع القادمون منها لحجر صحي مدته 14 يوما.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الاردني، الكاتبن هيثم مستو، في وقت سابق إن "الدول الخضراء نستقبل منها مسافرين بدون حجر الصحي، إلا أن هناك استمرار لاستقبال الرحلات من الدول غير الخضراء والتي لم تتوقف. سيكون هناك رحلات دائما من الدول غير الخضراء والتي سيخضع فيها المسافرين للحجر الصحي حسب بروتوكول وزارة الصحة".

يشار إلى أن "الدول الخضراء" هي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة، وتنطبق المعايير الدولية عليها، وهي عدد الفحوصات والاصابات والشفاء وغيرها، وتشمل (النمسا، كندا، الصين، قبرص، الدنمارك، إستونيا، جورجيا، ألمانيا، بالإضافة إلى غرينلاند، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا،وليتوانيا، ماليزيا، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، وسويسرا، بالإضافة إلى تايوان، وتايلاند).