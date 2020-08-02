نحو مؤتمر تربوي جديد



كتب : تيسير الزبري



تقتدي الضرورة التوقف أمام الأوضاع التعليمية في مناطق السلطة الفلسطينية ؛ وبشكل خاص التعليم في المدارس؛ وحتى المرحلة النهائية ، ومدى تأثير ذلك على مراحل التعليم العالي ..!



لم تشهد العملية التعليمية في المدارس الفلسطينية تبدلات ذات قيمة منذ قيام السلطة الفلسطينية ؛ لا بل ان تعديلات جوهرية قد مست الفلسفة الوطنية في التعليم المدرسي ؛ التزاماً بالاتفاقات السياسية المختلة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي . لا أخفي ان هناك بعض التطويرات الاكاديمية الفنية في بعض المراحل التعليمية ؛ لكن لم تجرِ أية تطويرات تتعلق بفلسفة التعليم والمفاهيم الفلسفية والاجتماعية لدي الطالب . انني أنصح بقراءة البحث الرصين حول مناهج التعليم من قبل الباحث ( والسياسي ) مهند عبد الحميد ؛ بالشواهد والمقتطفات من مناهج التعليم والتي تكرس مفاهيم رجعية لا علاقة لها بالتزامات السلطة تجاه شعبها اولاً ومع الاتفاقات التربوية الدولية .



الحملة الشرسة من بعض الاطراف على مشروع حماية الاسرة تجد جذورها ببعض المفاهيم والتعليم الخاطئ والذي لا يخضع لأي رقابة او تدقيق .



لقد تم قرع اجراس الانذار من اكثر من شخص سياسي واكاديمي ، وجرت مناقشات ولقاءات مع اعلى المستويات الادارية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من اجل لفت انتباههم لعدد من العناوين بما فيها الاصرار على مواصلة فحص التوجيهية بكل عيوبها وعدم تناسبها مع حالة التطور التربوي العالمي ، وجرى التقدم بمقترحات تطويرية للخروج من حالة التردي في العملية التعليمية وطرق تقييم التحصيل العلمي للطالب، وكذلك الانعكاسات الخطرة على مراحل التعليم الجامعي اللاحق . لقد جرى ويجري صد هذة الملاحظات واغماض العيون عن النتائج الكارثية لتردي العملية التعليمية ...



مراجعة وبحث نتائج العملية التربوية والتعليمية باب لم يغلق ؛ ولا يجوز ان يغلق ما دامت النتائج امامنا ( بمن فيها نتائج التقييم للعام الدراسي المنصرم ؛ وكيف جرى التحايل على النتائج المفاجئة بالعلامات الخيالية للخريجين في الثانوية العامة ...!



للخروج من الحال يقتضي اولاً اعتراف المسؤولين بان هناك مشكلة ، وان المشكلة بحاجة الى حل ، وان هناك آذان مفتوحة للاستماع للآخرين ، وربما كان الطريق للحل هو بتبني اكاديميين وتربويين وسياسيين ومن مؤسسات المجتمع المدني لفكرة الدعوة لعقد مؤتمر وطني تربوي وتقديم اوراق عمل تتقدم بمقترحات لحلول تتعلق بفلسفة التعليم والمناهج واساليب التقييم للطلبة لمرحلة الثانوية ؛ دون اغفال البيئة التعليمية من ابنية المدارس واماكن النشاطات اللامنهجية ومواصلات الطلبة وصحتهم المدرسية؛ بما فيها المقاصف والملاعب ..الخ وكل ذلك يجب ان تتحمل مسؤولية الدعوة له وتكاليف ابحاثه الوزارة المعنية ؛ فهذه المصاريف اولاً واخيراً هي اموال عامة يجب ان تصرف لصالح الاجيال الصاعدة ؛ واي تهاون في المسؤولية الوطنية تجاه هذه الاجيال سوف يعتبر معاول هدم لحاضرنا ومستقبلنا ...!!

