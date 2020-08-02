الشرطة تكشف ملابسات وفاة فتاة عشرينية بأريحا

رام الله - وطن: كشفت شرطة محافظة رام الله والبيرة اليوم ملابسات وفاة فتاة عشرينية عثر على جثتها قبل أيام في منطقة عين فاره غرب مدينة أريحا .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه "وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين أن الفتاة من سكان مدينة رام الله وتبلغ من العمر عشرين عاماً، وفي منتصف الليله الماضية تم إحضار جثمانها إلى مجمع فلسطين الطبي من قبل ذويها، وباستمرار التحريات حول ملابسات الوفاه، تم الاشتباه بشخص من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات، تم عمل كمين له و القاء القبض عليه.

واكد ارزيقات انه وبالتحقيق معه، اعترف بأنه كان برفقة المتوفية يوم الحادثة وانه اصطحبها واصدقائه الاربعة لمدينة أريحا وتمكنت الشرطة من القبض عليهم جميعا.

واضاف انه وبسماع اقوالهم أفادوا بأنهم توجهوا لمنطقة عين فاره، واثناء وجودهم هناك أصيبت بحالة إغماء فحاولوا انقاذها إلا أنها فارقت الحياة .

وتم توقيفهم لحين إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم .