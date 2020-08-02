فتح لوطن: التهديدات الأمريكية والاسرائيلية للرئيس لن تثنينا عن رفض وإفشال أي مخططات تنتقص من حقوقنا الفلسطينية

رام الله - وطن: قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح د. حسين حمايل، إن "التهديد بفرض عقوبات على الرئيس محمود عباس هو جزء من مجمل الضغوطات التي تم مماريستها سابقا، وتمارس على الرئيس منذ الاعلان عن صفقة القرن، حيث أن الإدارة الأمريكية قبلت على نفسها بأن تكون وكيلا للكيبينيت الاسرائيلي وسياساته".

وشدد في مقابلة هاتفية مع وطن أن جميع التهديدات الأمريكية والاسرائيلية لن تثنينا عن رفض وإفشال أي مخططات تنتقص من حقوقنا الفلسطينية ولن نتعامل معها.



وتابع: كل المساعدات الأمريكية قطعت وجميع الاتصالات مع الادارة الأمريكية متوقفة، هناك حقوق فلسطينية أقرها القانون الدولي ولن نتزحزح عنها مهما كانت التهديدات والضغوطات، وبالتالي لن يستطيعوا الضغط على الشعب الفلسطيني أو قيادته بكل الوسائل والأساليب.

وكان عضو الكونغرس الأمريكي، دوج لامبورن، قد وجه رسالة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحثه فيها على فرض عقوبات على الرئيس محمود عباس بذريعة أن السلطة لا زالت تدفع الأموال للأسرى وعوائل الشهداء، بزعم أن ذلك يشجع على "الإرهاب" ويعتبر بمثابة تمويل له.

وكتب لامبورن في رسالته، أنه يجب فرض عقوبات رادعة على عباس والمسؤولين الآخرين الذين ينفذون سياساته بشأن دفع مخصصات الشهداء والأسرى.

ويعرف عن عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، بأنه كثيرًا ما يثير الجدل من خلال محاولاته لتقديم قوانين تهدف للإضرار بالفلسطينيين، منها مطالباته المتكررة بوقف دعم الأونروا، وغيرها من القوانين والتصريحات والمطالبات التي تهدف لتقديم الدعم الكامل لحكومة الاحتلال، وعداء الفلسطينيين.

وخلال العامين الماضيين، أوقفت واشنطن مساعداتها الداعمة للاجئين الفلسطينيين، ومستشفيات القدس، فضلاً عن وقف مساعدات بأكثر من 200 مليون دولار، بسبب رفض قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.