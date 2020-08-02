خبير في الشأن الإسرائيلي لوطن: نتنياهو قد يدعو لانتخابات رابعة في محاولة لاجهاض المسيرات الرافضة له ولتأجيل محاكمته بقضايا الفساد

رام الله – وطن: توقع الخبير في الشأن الإسرائيلي د.أحمد رفيق عوض، أن يقوم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالدعوة الى انتخابات رابعة، في محاولة لإجهاض الحراك الجماهيري الذي يتسع يوما بعد آخر، ضد فساد حكومة الاحتلال ونتنياهو، وارتفاع معدلات البطالة وتراجع الوضع الاقتصادي نتيجة انتشار فايروس كورونا.

وأضاف عوض خلال مقابلة هاتفية مع وطن: نتنياهو قد يدعو لانتخابات رابعة ليس فقط لاجهاض الحراك الشعبي، وإنما أيضا لمحاولة تأخير محاكمته على خلفية قضايا فساد، وللحصول على موقع أكثر أمنا وسيطرة داخل الحكومة مستقبلا.

وتابع: المظاهرات في الداخل مستمرة منذ أكثر من شهر، وانتشرت في أكثر من 200 موقع، وسط ارتفاع عدد المشاركين فيها، ما يدل على اتساعها وعمقها، خصوصا في ظل مشاركة أطراف متنوعة من المجتمع الاسرائيلي فيها.

وقال عوض: "هذه المسيرات مرشحة للاستمرار والانتشار أكثر، وبالتالي قد تؤدي في نهاية المطاف الى حل الحكومة أو استقالة نتنياهو أو الوصول الى صدام فعلي في الشارع، بين أطراف هذا المجتمع وفئاته المختلفة والمتناقضة، سواء ما بين اليمين واليسار، أو حتى داخل اليمين نفسه، خصوصا في ظل طبيعة التعامل المبني على العنف من قبل الشرطة الاسرائيلية مع المشاركين في هذه المسيرات".

وحول إمكانية التغيير من خلال انتخابات رابعة، قال عوض: "حتى اللحظة لا يوجد تغييرات كبيرة داخل المجتمع الاسرائيلي، اليمين لا يستطيع تشكيل حكومة ذات أغلبية واسعة دون الاستعانة بأحزاب من الوسط واليسار، ولا اليسار أيضا قادر على ذلك، لذلك الانقسام لديهم هو سيد الموقف".