وزارة الصحة: التوصيات التي سترفع للجنة الطوارئ العليا ستدعو إلى إتخاذ قرارات للتعايش مع وباء كورونا

رام الله- وطن: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، اليوم الأحد، أن التوصيات التي سترفع إلى لجنة الطوارئ العليا التي ستجمتع خلال الساعات المقبلة ستدعو إلى إتخاذ قرارات للتعايش مع وباء كورونا في ظل التوقعات بعدم القضاء عليه قريباً.

وقال الشخرة إن التوصيات ستشدد على ضرورة التزام المواطنين ببروتوكولات وإجراءات وزارة الصحة للتعايش مع الوباء، لكنه أشار إلى أن المناطق الموبوءة ستخضع لإجراءات خاصة حتى السيطرة على الفيروس.

وحول عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية أعلن الشخرة تسجيل حالة وفاة و 225 إصابة جديدة بوباء كورونا بينها 88 في مدينة القدس، مضيفا أن تراجع في الحصيلة يعود إلى أن الطواقم الطبية أخذت إستراحة لثماني ساعات.

وأضاف الشخرة أن الحالة الوبائية في فلسطين مستقرة وتحت السيطرة.

"صوت فلسطين"