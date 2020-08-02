وزير الصحة الأردني: إغلاق 21 منشأة ومطعما على خلفية تسمم 74 مواطنا

وكالات - وطن: صرح وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم الأحد، بأن نتائج البحث أثبتت ان مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم في محافظة البلقاء هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن جابر أنه تم ضبط خمسة أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية بالإضافة إلى نصف طن بطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد.

وأضاف الوزير أنه تم إغلاق 20 منشأة في السلط وصويلح ولواء عين الباشا ومطعم واحد في عمان بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.

وأوعز جابر بتشكيل خلية أزمة تضم مسؤولين من الحكومة وسلطات المحافظة، كما طلب من المدعي العام اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالة التسمم.

وأفادت مصادر في وزارة الداخلية بارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي في محافظة البلقاء إلى 74 شخصا حتى الساعة 4 من فجر الأحد.

وأكدت المصادر أنه تم تحديد مصدر الدجاج الذي استخدمته محلات الوجبات السريعة لتحضير الشاورما، وبالكشف على المستودع تم ضبط 4,4 طن من الدجاج المنتهي الصلاحية، و440 كيلو بطاطا منتهية الصلاحية، مضيفة أنه تم أخذ عينات من المستودع وإتلاف الكمية الموجودة بحسب الأصول.