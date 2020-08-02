وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، الأحد، أن حالة الوفاة الجديدة لسيدة 58 عاماً من قلنديا، مشيرة إلى أن حالات التعافي توزعت في محافظة الخليل 33 حالة، محافظة بيت لحم 23 حالة، محافظة جنين 4 حالات، محافظة طولكرم 6 حالات.

وفيما يخص الإصابات، فقد سجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 103 إصابات، بينها 88 إصابة داخل مدينة القدس، محافظة الخليل 28 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 49 إصابة، محافظة طولكرم 2، محافظة بيت لحم 3، محافظة جنين 1، محافظة نابلس 14، محافظة أريحا والأغوار 20، محافظة قلقيلية 5.

وتابعت وزارة الصحة أن 7 مرضى يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.