وطن: أفادت هيئة شؤن الاسرى والمحررين، اليوم الاحد، أن سلطات الاحتلال أبلغت محامي الهيئة كريم عجوة، إصابة الأسير نبيل الشرباتي من الخليل بفيروس كورونا.

واوضحت الهيئة، ان الاسير الشرباتي اعتقل قبل نحو اسبوع وكانت قد عقدت له جلسة تمديد توقيف يوم الخميس الماضي بالمحكمة العسكرية في عوفر وتم تمديد توقيفه آنذاك مدة سبعة أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وأضافت: قبل يومين أجري للاسير فحص كورونا وظهرت النتيجة ايجابية أي أنه مصاب بالفيروس وقد تم تحويله للعزل في سجن رامون.