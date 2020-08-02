الإدارة الأمريكية تتعاقد مع شركات فرنسية وبريطانية للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح لفايروس كورونا

وكالات - وطن: قالت الإدارة الأمريكية إنها تعاقدت مع شركتي أدوية بارزتين، لأجل الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح يخضع للتجريب في الوقت الحالي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي الاتفاق حول شحنات اللقاح، فيما توقعت أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة أن تشهد البلاد ارتفاعا في الوفيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبموجب الاتفاق، ستدفع الولايات الولايات المتحدة ما قدره 2.1 مليار دولار، لكل من شركة الدواء الفرنسية "سانوفي" وشركة الدواء البريطانية العملاقة "غلاكسو سميث كلاين".

وقال وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، إن الاستثمارات الأخيرة ركزت على لقاحات في مرحلة التجارب السريرية والتصنيع، حسبما نقلت "رويترز".

وأصاب فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 4.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، وأودى بحياة 152 ألفا منهم.

وتوقعت المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن يتراوح عدد وفيات كورونا بين 168 و182 ألفا بحلول الثاني والعشرين من آب الجاري.