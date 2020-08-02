موافقة اسرائيلية على إقامة مجمع تشغيل استيطاني ضخم شرقي حي العيسوية بالقدس

وطن: أقرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة إقامة مجمع تشغيل استيطاني جديد على مساحة 90 ألف متر شرقي حي العيسوية شرقي المدينة المقدسة.

ويشمل المشروع التشغيلي الاستيطاني الضخم، مشروعًا "استراتيجيًا" لإنشاء وادي السيليكون، والذي من المقرر أن يضم مساحات قطاع المال والأعمال ومحال تجارية وغرف الفندقية بحجم كبير في شرقي القدس المحتلة.

وفي إطار المشروع الاستيطاني سيتم بناء 200 ألف متر مربع للمصالح التجارية ومراكز تشغيل في الصناعات التقنية الراقية هايتيك، بالإضافة الى 50 ألف متر مربع لمحلات تجارية، و50 ألف متر للفنادق، على الأرض الفلسطينية.

وقال رئيس بلدية الاحتلال في القدس إن المشروع يهدف لإيجاد أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمستوطنين.