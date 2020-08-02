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أسعار صرف العملات

02.08.2020 07:06 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار العملات لليوم الأحد، كما يأتي:

الدولار:3.40
الدينار:4.80
اليورو: 4.01
الجنيه:0.22

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