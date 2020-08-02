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إقتصاد وأعمال
وزير ما يسمى بـ"القدس وشؤون التراث" الحاخام المتطرف رافي بيرتس مصاب بكورونا
" الاهلية للتأمين " و " الاتحاد للإعمار والإستثمار" تسلمان وزارة الصحة المساعدات الطبية الوقائية لمواجهة جائحة " كورونا "
حالة الطقس: استمرار موجة الحر
أسعار صرف العملات
اجتماع للجنة الطوارئ العليا بعد العيد للبحث في فتح المزيد من القطاعات الاقتصادية
بلدية الاحتلال توافق على خطة لإقامة مجمع استيطاني على مساحة 90 دونما شرق القدس
وزارة العمل لوطن: تعلمنا من الأخطاء.. قريبا دفعة مساعدات جديدة للعمال والفقراء أكثر نزاهة وشفافية وانضباطا.. والفصل أكثر أشكال التعسف انتشارا بحق العمال في جائحة كورونا
محافظ سلطة النقد لوطن: عممنا على البنوك لإلغاء الرسوم على الشيكات المرتجعة ونتمنى على من يستطيع السداد الالتزام بذلك
طلال ناصر الدين لوطن: البنك الوطني ازداد قوة وسيقدم خدمات أفضل بعد استحواذه على الأردني التجاري
وفاة الفتى عبد الرحمن أبو عنزة غرقًا في بحر خانيونس
مواطن من نابلس يسلم الشرطة حقيبة تحتوي ملايين الشواكل بعد أن فقدها تاجر من الخليل
16 سفيرا أوروبيا يقدمون رسالة احتجاج لخارجية الاحتلال بخصوص البناء بالمنطقة الرابطة بين القدس والضفة
مصر تعترض على أعمال تركيا في البحر المتوسط
جنين: الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من يعبد
الخليل: الاحتلال يعتقل سيدة ونجليها خلال تصديهم لاختطاف طفلة من قبل مستوطنين
أسعار صرف العملات
02.08.2020
07:06 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات لليوم الأحد، كما يأتي:
الدولار:3.40
الدينار:4.80
اليورو: 4.01
الجنيه:0.22
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