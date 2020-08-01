وزير ما يسمى بـ"القدس وشؤون التراث" الحاخام المتطرف رافي بيرتس مصاب بكورونا

وطن: أعلن وزير ما يسمى بـ"القدس وشؤون التراث" في مدينة القدس المحتلة، المتطرف رافي بيرتس، مساء السبت، تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وقال بيرتس في تغريدة على حسابه في تويتر: "مع انتهاء السبت، تم إبلاغي للأسف، بأن نتيجة الفحص الذي أجريته الجمعة لفيروس كورونا كان إيجابيا".

وأضاف: "أشعر بأني بصحة جيدة وأتمنى الشفاء الكامل".

وفي شهر نيسان، أعلن وزير الصحة آنذاك، يعكوف ليتسمان، أنه مصاب بكورونا. وعلى اثر ذلك طلب من رئيس الحكومة نتنياهو وكبار المسؤولين في الوزارة أن يلتزموا بالحجر الصحي. وقد أعلن ليتسمان فيما بعد أنه تعافى.و طُلب من نتنياهو البقاء في العزل الصحي مرة أخرى حتى بعد تشخيص أحد مستشاريه بالاصابة بالفيروس.