مواطن من نابلس يسلم الشرطة حقيبة تحتوي ملايين الشواكل بعد أن فقدها تاجر من الخليل

وطن: وجد المواطن لؤي فلاح دويكات، صاحب محلات GT Cars - Palestine لكماليات السيارات في مدينة نابلس حقيبة بجانب محله التجاري فيها مبلغ من المال وشيكات بنكية وجهاز آي باد، تقدر قيمتها بما يزيد عن أربع ملايين شيكل، تعود لأحد تجار الخليل، حيث قام بتسليمها للشرطة الفلسطينية.

وكانت الحقيبة قد أضاعها أحد تجار مدينة الخليل الذي اصيب في حادث سير ولم يكن يقوى على تذكر مفقوداته في مدينة نابلس.

من ناحية أخرى، قام قسم المفقودات في شرطة محافظة نابلس بتسلم الحقيبة ضمن محضر رسمي، كمقدمة لتسليمها لصاحبها.

من ناحيته، أكد دويكات أنه فور إيجاده الحقيبة قام بمعاينتها والبحث عن صاحبها وبعد ذلك قام بتسليمها بكل ما تحتويه للشرطة.

مؤكداً أهمية تحلي الإنسان بالأمانة والأخلاق العالية مستشهداً بالآية الكريمة "وأدوا الأمانات الى أهلها".