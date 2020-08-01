16 سفيرا أوروبيا يقدمون رسالة احتجاج لخارجية الاحتلال بخصوص البناء بالمنطقة الرابطة بين القدس والضفة

وطن: قدم 16 سفيرا أوروبيا رسالة احتجاج إلى وزارة خارجية الاحتلال، عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة "E.1"، الرابطة بين القدس والضفة.

وأكد السفراء في الرسالة أن البناء في هذه المنطقة الحساسة سيقوض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وسيعيق التواصل للدولة الفلسطينية، وسيضع القيود على إمكانية التفاوض وفق الإطار الدولي المتفق عليه.

والدول الموقعة على الرسالة هي: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وايرلندا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد.