جنين: الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من يعبد

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ثلاثة فتية من بلدة يعبد، واقتحمت قرية زبوبا غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت حي البعاجوة واعتقلت الفتية، إسلام كامل أبو شملة، وأحمد يوسف سالم أبو بكر، ونبيل نائل أبو بكر وجميعهم يبلغون من العمر (17 عاما)، كما داهمت عددا من المنازل واستولت على تسجيلات كاميرات من مدخل البلدة.

وفي سياق متصل، اقتحمت عدة آليات عسكرية قرية زبوبا غرب المدينة، وجابت الأزقة والشوارع، ولم يبلغ عن اعتقالات.