اجتماع للجنة الطوارئ العليا بعد العيد للبحث في فتح المزيد من القطاعات الاقتصادية

وطن: قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تعقد لجنة الطوارئ العليا اجتماعا لها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع بحث مجموعة من القضايا والإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لجهة الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين، مع الحرص على استمرار دوران العجلة الاقتصادية وذلك بالسماح بفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفق بروتوكولات وزارة الصحة، ومن ضمنها قطاع المطاعم، حيث من المتوقع أن تبحث اللجنة في التوصية المقدمة من وزارة الصحة بشأن إعادة تشغيل هذا القطاع.