إيران تسجل أكثر من 200 وفاة و2.5 ألف إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 200 وفاة و2.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، رصد 2548 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 2674 إصابة أمس.

وسجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال اليوم الأخير 216 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 197 وفاة أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في إيران إلى 306752 منها 16982 حالة وفاة و265830 حالة شفاء.

وأكدت الوزارة أن 4011 مصابا بـ"كوفيد-19" لا يزالون في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولا يزال 26 من أصل أقاليم ايران الـ31 في وضع صحي خطير، 15 منها، وعلى رأسها العاصمة طهران، في حالة وبائية حمراء.

المصدر: RT + فارس