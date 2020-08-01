وزارة الصحة: 323 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة ولا وفيات جديدة

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 247 حالة تعافٍ جديدة لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وأوضحت أن حالات التعافي توزعت في محافظة الخليل 238 حالة، محافظة جنين 7، ومحافظة طولكرم حالتان.

وفيما يخص الإصابات، فقد سجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 18 إصابة جديدة، محافظة الخليل 219 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 28 إصابة، محافظة طولكرم 3، محافظة بيت لحم 1، محافظة جنين 4، محافظة نابلس 5، محافظة أريحا والأغوار 41، محافظة قلقيلية 2، قطاع غزة 2.

وأوضحت وزارة الصحة أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.