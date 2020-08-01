شيفروليه تستعرض أحدث نسخ Colorado رباعية الدفع

وطن: على مر السنوات الخمس الماضية أصبحت سيارات Colorado من أشهر سيارات البيك آب وأكثرها مبيعا، لذا قررت شيفروليه تعديل هذه المركبات وجعلها أكثر عصرية وتميزا.

وتأتي نسخة Chevrolet S10 المعدلة الجديدة من هذه السيارات بهياكل بنفس طول سيارات Colorado الحالية، لكنها حملت العديد من التعديلات التي طالت التصميم الخارجي، إذ أصبح الهيكل أكثر انسيابية ومقاومة للهواء، وتغير تصميم شبك غطاء المبرد، وكذلك تصميم ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية.

وحصلت هذه المركبات على عجلات كبيرة مزودة بأقراص مميزة مصنوعة من الكروم، وعلى مصابيح أمامية جديدة فيها 3 وحدات إضاءة بتصميم مميز، وعلى مصابيح ضباب مختلفة أيضا.

وتتميز S10 عن نسخ Colorado السابقة بمنظومة وسائط متعددة ومتطورة، يمكن التحكم فيها عبر شاشة تعمل باللمس مقاسها 8 بوصات، ويمكنها الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر أنظمة Apple CarPlay وAndroid Aut.

كما جهزت هذه المركبات بـ 6 وسائد حماية هوائية، وبمنظومة طوارئ إلكترونية لحمايتها من الحوادث، وبحساسات مسافات لركنها بشكل آمن.

وستطرح S10 بعدة أنواع من المحركات، محركات SIDI Flex بسعة 2.5 ليتر وعزم 197 و206 أحصنة، ومحركات توربوديزيل بسعة 2.8 ليتر بعزم 200 حصان، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ثا في ظرف 10 ثوان تقريبا.

وستتراوح أسعار هذه السيارات في الأسواق العالمية ما بين 24300 و40000 دولار تبعا للمواصفات التي يرغب المشتري بالحصول عليها.

المصدر: moto1