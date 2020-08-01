خبراء يحذرون من خطورة المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول "الضار"

وكالات - وطن: حذرت أخصائية أمراض القلب الروسية الدكتورة آنا سولوشينكو، من خطورة المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول "الضار" وآثارها الكارثية على جسد الإنسان.

وقالت: يمكن أن يتراكم الكوليسترول "الضار" على الجدران الداخلية للأوعية الدموية في القلب والدماغ والكلى وأعضاء الجسم الأخرى، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية خطيرة مختلفة.

وتنصح الأخصائية قبل كل شيء استبعاد لحم الضأن ولحم البقر الدهني، والكبد والمخ والكلى، من النظام الغذائي، وكذلك اللحوم المصنعة والمدخنة والمعلبة، وتشدد على ضرورة استبدالها بلحوم الدواجن والأرانب ولحم العجل غير الدهني.

وتضيف، "يجب تناول منتجات ألبان قليلة الدسم تتراوح نسبة الدهون فيها بين 2.6 و15%، وأما الأجبان فيجب أن تكون نسبة الدهون فيها أقل من 20% وتناولها بمقدار 50-100 غرام مرة أو مرتين في الأسبوع".

وتشير الدكتورة، إلى ضرورة التقليل من تناول صفار البيض والمايونيز والزبدة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

المصدر: نوفوستي