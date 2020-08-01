أوزيل "يغادر" قبل أهم لقاء لأرسنال في الموسم

وكالات - وطن: لن يكون نجم أرسنال مسعود أوزيل متاحا خلال لقاء فريقه المرتقب أمام تشلسي، اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بل إنه لن يكون في بريطانيا من الأساس.

وكشف موقع "غول" الرياضي أن صانع الألعاب الألماني سافر إلى تركيا، بعد أن حصل على إذن من المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا، الذي أخرجه من حساباته خلال اللقاء الذي يقام على ملعب ويمبلي.

ولم يشارك أوزيل (31 عاما) في أي مباراة لأرسنال منذ استئناف النشاط الكروي في بريطانيا في شهر يونيو الماضي، وسط احتمالات برحيله عن نادي العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم أوزيل بالانتقال إلى فنربخشة التركي أو إلى أحد أندية الدوري الأميركي، علما أن عقده الحالي مع "المدفعجية" ينتهي في صيف العام المقبل.

وحاول أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، التقليل من أهمية التقارير التي أشارت إلى توتر العلاقة مع أوزيل، وقال: "أحيانا علينا أن نجرب أن نوظف اللاعبين في الوقت الصحيح والمركز الصحيح، ليكونوا مرتاحين في الملعب ويؤدوا المطلوب منهم".

وتابع: "هناك دائما مكان للاعب بقدراته".

وكان أوزيل، الذي أعلن اعتزال اللعب الدولي في وقت سابق، أكد أكثر من مرة أنه جاهز للمشاركة في اللقاءات، لكن أرتيتا رفض تغيير موقفه من اللاعب ذي المواقف المثيرة للجدل أحيانا.

وخاض أوزيل مع أرسنال 254 مباراة منذ انتقل إليه عام 2013 قادما من ريال مدريد الإسباني، وسجل 44 هدفا وصنع 77 في كل المسابقات مع الفريق اللندني.