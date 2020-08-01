إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لزبوبا غرب جنين

رام الله- وطن: أصيب، الليلة الماضية، العشرات من المواطنين بينهم أربعة أطفال، بالاختتاق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية زبوبا غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن عدة دوريات عسكرية اقتحمت القرية، وقام الجنود بإطلاق القنابل الصوتية و الغاز المسيل في الشوارع ونحو المنازل مما أدى لوقع الاصابات، وقامت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل الأطفال الى غرفة الطوارئ في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، ووصف الاطباء حالتهم بالمستقرة بعد تقديم العلاج المناسب لهم .

وذكر الأهالي، أن القرية المحاذية لجدار الفصل العنصري ومعسكر سالم الاحتلالي تتعرض لحملات دهم ليلية لليوم الرابع على التوالي .