الدولار يتجه لأكبر انخفاض شهري منذ سنوات بعد تصريح لترامب

وطن: يواصل الدولار انخفاضه الكبير الجمعة، ما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في 10 سنوات، بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بشأن تأجيل الانتخابات.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 92.546 نقطة، وهو مستوى لم يسجل منذ أيار/ مايو 2018.

ودعم ذلك عملة اليورو التي ارتفعت في المقابل، ولامست العملة الأوروبية الموحدة 1.19 دولار، وهو أقوى مستوياتها منذ أيار/ مايو 2018.

ويخشى المستثمرون من خروج انتعاش للاقتصاد الأمريكي عن مساره بفعل فيروس كورونا.

وتقوضت الثقة في العملة الأمريكية أكثر بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال إرجاء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك في اليوم ذاته الذي أظهرت فيه بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بوتيرة سنوية 32.9 بالمئة في الربع الثاني من 2020، وهي أسرع وتيرة منذ الكساد الكبير.

وانخفض المؤشر للدولار 4.9 في المئة في تموز/ يوليو الجاري، فيما سجل القدر الأكبر من الانخفاض في آخر عشرة أيام إذ ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمريكية، فيما تشير بعض البيانات الحديثة إلى أن التعافي الاقتصادي يخسر قوة الدفع.

(رويترز)