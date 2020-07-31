استطلاع: النفط يتأهب لتعاف هش مع تقدم الاقتصادات صوب الأوضاع الطبيعية

وطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن أسعار النفط تتأهب لتقدم بطيء صوب الصعود هذا العام إذ يغذي تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام، الطلب، على الرغم من أن موجة ثانية لتفشي كوفيد-19 قد تبطئ وتيرة التعافي.

ويتوقع المسح الذي شمل 43 محللا وخبيرا اقتصاديا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 41.50 دولار للبرميل في 2020، بارتفاع طفيف عن متوسط 40.41 دولار في مسح الشهر الماضي مقارنة مع نحو 42 دولارا وهو متوسط سعر الخام منذ بداية العام الجاري. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط السعر 49.85 دولار في 2021.

وارتفعت التوقعات لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 37.51 دولار للبرميل من 36.10 دولار في يونيو/ حزيران.

وقال هاري تشيلينجوريان رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بي.إن.بي باريبا إن النفط "عالق في عملية إعادة توازن تدريجية" مع "تحرك الأجزاء في الاتجاه الصحيح".

ويتوقع الاستطلاع أن ينخفض الطلب العالمي بما يتراوح بين 7.2 و8.5 مليون برميل يوميا هذا العام، مقابل 6.5-8.7 مليون برميل يوميا في توقع الشهر الماضي.

لكن، قال محللون إن التوصل إلى لقاح واعد للفيروس قد يسرع مسار التعافي الاقتصادي وبالتالي يدعم أسعار النفط.

وصرح فرانك شالينبرجر المحلل لدى ال.بي.بي.دبليو "اختراق نطاق 40-45 دولارا ممكن إذا كان انتعاش الاقتصاد العالمي أسرع وأقوى من المتوقع".

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب لعام 2020 في وقت سابق من الشهر الجاري إلى 92.1 مليون برميل يوميا.