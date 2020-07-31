جيش الاحتلال يأمل أن ينزل نصر الله عن الشجرة

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يأمل أن ينزل نصر الله من على الشجرة.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن جيش الاحتلال أكد أن جهوزية حزب الله للرد لا تزال عالية و لم تتقلص.

وأضافت القناة، أن جيش الاحتلال قد يعمل بشكل مختلف في الأيام القادمة على الحدود اللبنانية.

وكشف مسؤول إسرائيلي اليوم الجمعة، عن طبيعة الرد الإسرائيلي، في حال نفذ حزب الله تهديداته تجاه دولة الاحتلال.

وبحسب موقع "إسرائيل هيوم"، فإن المسؤول الأمني الإسرائيلي، أكد أن رد جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يكون عاديًا تجاه لبنان وحزب الله في حال نفذ الأخير هجومًا آخرًا ضد "إسرائيل".

وفي ذات السياق، قال الموقع العبري، إن وزير الحرب بيني غانتس أعطى تعليمات للجيش بتدمير البنى التحتية في لبنان في حال نفذ حزب الله هجومًا ضد "إسرائيل".